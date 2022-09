Rainha Elizabeth II dirigia mesmo sem habilitação

09/09/2022 | 11:10



A Rainha Elizabeth II passou toda a sua vida sendo uma grande fã dos cavalos, mas parece que não era apenas dos animais. A monarca, que morreu na última quinta-feira, dia 8, também era apaixonada por carros.

Elizabeth II tinha uma coleção de veículos em sua garagem real e, apesar de ter motoristas à sua disposição sempre, ela às vezes gostava de fazer as coisas do seu jeito. Vale lembrar que a monarca foi treinada como motorista e mecânica pelo exército britânico ao longo da Segunda Guerra Mundial, e todas as carteiras que eram emitidas na Inglaterra tinham o seu nome impresso. Por isso, aliás, ela nunca precisou do documento. Poderosa, né?

Segundo informações do DailyStar, em 2021 a rainha foi vista dirigindo sozinha um Jaguar nos arredores do Castelo de Windsor, um breve passeio para espairecer. O veículo ainda revelou que Elizabeth chegou a ter pouco mais de 30 Land Rovers em sua garagem.

Mas você acha que só a marca inglesa de carros luxuosos teve o privilégio de ser uma das favoritas da rainha? Claro que não! Ainda na matéria do DailyStar, a coleção real é avaliada em pouco mais de 60 milhões de reais e tem modelos da Bentley, Jaguar Land Rover e Rolls-Royce.

Influente como sempre foi, a Rainha Elizabeth II ajudou essas marcas a conquistarem o selo de luxo e se tornarem um desejo de muitos ao redor do mundo por serem um verdadeiro luxo real.