Rei Charles III e Camilla Parker Bowles são recebidos em Londres por multidão

09/09/2022 | 11:11



O príncipe Charles Philip Arthur George assumiu o trono como Rei Charles III após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II. Na manhã desta sexta-feira, dia 9, ele deixou o palácio em Balmoral, na Escócia, como o novo monarca do Reino Unido e foi a Londres com sua esposa, Camilla Parker Bowles. Segundo informações do jornal Daily Mail, o rei e sua rainha consorte estavam visivelmente chateados quando deixaram a propriedade.

Vestido de terno preto e gravata, o monarca embarcou em um avião no aeroporto de Aberdeen para a capital, onde se encontrará com a primeira-ministra Liz Truss antes de fazer uma declaração televisionada. Charles iniciou o período de luto real e ele se estenderá até sete dias após o funeral de sua mãe, o qual ainda não possui data confirmada. O Palácio de Buckingham teria declarado que ele será proclamado rei no Conselho de Adesão no próximo sábado, dia 10, nos State Apartments of St James's Palace.

Ao chegar em Londres, Charles e Camilla foram recebidos por milhares de simpatizantes reunidos do lado de fora do Palácio de Buckingham, onde ele encontrou súditos pela primeira vez como rei. O veículo informa que enormes multidões aplaudiram o casal e gritaram: Deus salve o rei. Uma versão improvisada do Hino Nacional teria tocado enquanto a bandeira real foi erguida pela primeira vez no novo reinado. Alguns dos presentes beijaram as mãos do monarca enquanto ele passava. A polícia retirou a multidão da entrada principal do Palácio de Buckingham em antecipação à visita do rei, com os oficiais criando um caminho entre as pessoas e os buquês de flores.

Luto Real

Seguindo o desejo do rei, o luto real será observado por membros da família real, funcionários da casa real e representantes da casa real em funções oficiais, juntamente com tropas comprometidas com deveres cerimoniais. As bandeiras nas residências reais ficaram a meio mastro na última quinta-feira, dia 8, e permanecerão assim até as 8h da manhã após o último dia de Luto Real. A prática não se aplica quando Charles está na residência, pois as bandeiras são sempre hasteadas em mastro total.

A saudação de armas será disparada no Hyde Park pela tropa do rei Royal Horse Artillery e na Torre de Londres pela Honorable Artillery Company. Será feita uma rodada para cada ano de vida de Elizabeth II. As residências reais, como o Palácio de Buckingham e o Castelo de Balmoral, permanecerão fechadas até o final do funeral da rainha. Além disso, a população recebeu orientações sobre como e onde devem deixar seus tributos florais.