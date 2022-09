Angelina Jolie teria sido responsável por vazar romance com Brad Pitt

09/09/2022 | 11:11



Que babado! Segundo informações publicadas pelo Page Six, um livro que será lançado na próxima terça-feira, dia 13, escrito por um dos co-fundadores da revista Rolling Stone, traz revelações bombásticas sobre o relacionamento de Angelina Jolie e Brad Pitt.

Jann Wenner alega que a própria atriz teria dado dicas ao paparazzo que a flagrou acompanhada do ex-marido em uma praia em 2005, com Maddox. Vale lembrar que na época os dois já estavam sob os holofotes e cheios de rumores após o lançamento de Sr. e Sra. Smith, mas Jolie sempre negou ter se envolvido com Pitt antes do divórcio com Jennifer Aniston, com quem ele ainda era casado alguns meses antes das fotos terem sido tiradas.

No livro Like A Rolling Stone, o autor revela que Angelina enviou dicas ao fotógrafo, contando onde estaria hospedada com Brad e Maddox no Quênia, e até mesmo qual seria o horário em que estariam na praia para curtir o sol. Essa foi a primeira vez que o ex-casal foi visto publicamente juntos.

Na época, Angelina Jolie já havia adotado Maddox, que hoje já tem 21 anos de idade. O garoto foi adotado por Brad Pitt em 2006, mesmo ano em que o casal anunciou a gravidez de sua primeira filha biológica, Shiloh, de 16 anos de idade.

Jolie e Pitt tiveram um longo relacionamento de 14 anos, mas só se casaram em abril de 2012. Eles tiveram seis filhos antes da separação oficial, em 2016. Juntos, os dois são pais de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, e os gêmeos, Knox e Vivienne.