Teatro Municipal recebe musical infantil de A Bela e a Fera

Da Redação



09/09/2022 | 10:52



Mais um espetáculo infantil de qualidade está chegando ao teatro Municipal para fascinar toda a família. Trata-se do musical ''A Bela e a Fera ­ Uma História Encantada''. A peça será apresentada no próximo domingo (11), a partir das 16h. Os ingressos custam R$ 60. Meia, R$ 30.

A narrativa conta a história de um príncipe egoísta que é transformado em monstro por feiticeira. Certo dia, uma jovem bondosa chamada Bela é presa na masmorra do príncipe no lugar do pai e terá a missão de domar o coração da fera.

O espetáculo é livre para todos os públicos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo link htps:/ww.bilheteriaexpres.com.br/ingresos-p ara-a-bela-e-a-fera-teatromunicipal-de-maua-teatro-infantil.html. A bilheteria do teatro também realiza a venda dos ingressos das 14h às 19h.