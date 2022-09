Sem tarja, N26 traz cartão transparente ao Brasil

Com abertura de contas para os clientes que estão na lista de espera confirmada para os próximos meses, a N26 divulga as primeiras imagens do seu cartão físico brasileiro. Ele foi inspirado no icônico modelo transparente que já é oferecido pela empresa na Europa.

De acordo com a N26, é mais seguro por não ter tarja magnética. No Brasil, o cartão transparente tem a bandeira Mastercard Gold e é o primeiro oferecido pela Fincare, com funções crédito e débito e parceria com a Livelo.

Até então, o único disponível da empresa por aqui era uma edição limitada, criada para os N26 Insiders, cocriadores e testadores de uma versão beta do app. Para atingir o visual inteiro transparente, uma das novidades é a retirada da tarja magnética.

“82% dos N26 Insiders preferiram que o cartão não tivesse tarja”, aponta Alexandre Fontes, Líder de Criação Visual na N26.

A empresa é pioneira na retirada da tarja, uma inovação que é tendência para os cartões e gera mais segurança. Há 1 ano, a Mastercard anunciou objetivo de que nenhum cartão da empresa possua tarja até 2033, seguindo a mudança de hábitos do consumidor e incentivando o uso de sistemas mais seguros de criptografia (como o chip e aproximação).

Para ter o Cartão N26, as pessoas precisam se cadastrar na lista de espera, disponível em https://quero.n26brasil.com, e aguardar o convite por e-mail, que deve ser enviado nos próximos meses, depois do lançamento do app.

Além do cartão transparente, a N26 Brasil vai oferecer ferramentas de cuidados financeiros no app, como o Spaces, para separar e organizar o dinheiro dentro da conta em diferentes espaços, com rendimento diário desde o primeiro dia.