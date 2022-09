São Caetano vira o jogo e tem a vantagem

Pedro Lopes

Especial para o Diário



09/09/2022 | 10:41



O São Caetano venceu a equipe do Botafogo ontem, na abertura das quartas de final da Copa Paulista. O jogo foi realizado no Estádio Inamar, em Diadema.

O primeiro tempo começou com tudo. O Botafogo já iniciou cometendo um pênalti aos 14 minutos e o VAR foi acionado, porém o árbitro foi revisar e negou a penalidade para o Azulão. Mas aos 26 minutos, o atacante Dudu recebe um belo cruzamento e marcou para o Pantera.

Mas a vantagem do time de Ribeirão Preto não durou muito. Aos 38 minutos, o lateral Thiaguinho recebeu um bom passe e acertou o ângulo do goleiro Rafael Pascoal, empatando o confronto. Mas realmente ontem não era o dia do Pantera: o meia Vitão (que entrou no lugar de João Costa), em um intervalo de 20 minutos, tomou dois cartões amarelos e foi expulso. Em seguida, em uma cobrança de falta, um jogador do Botafogo toca a bola com a mão e o árbitro marca pênalti. Na cobrança, João Gabriel marcou o gol dando a vitória de virada para o São Caetano.

Para o jogo da volta, o Azulão tem a vantagem do empate. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, no Estádio Santa Cruz, às 19h.