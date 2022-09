Charge - 09 de setembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



09/09/2022 | 09:33



Monarca mais longeva da história do Reino Unido, a rainha Elizabeth II morreu ontem à tarde, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde ela estava desde o dia 21 de julho. A mensagem publicada no Twitter da Família Real disse que "a Rainha morreu tranqui- lamente em Balmoral nesta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral nesta noite e retornarão a Londres amanhã (hoje)".