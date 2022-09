No interior, Rodrigo Garcia fala em saúde e obras viárias

Da Redação



09/09/2022 | 09:00



O governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição, esteve ontem (9) em municípios da região oeste do Estado, onde se comprometeu, no próximo mandato, a trabalhar para fortalecer o atendimento de saúde, com investimentos em hospitais e nos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), além de obras de infraestrutura rodoviária.

Rodrigo abriu a agenda de campanha em Presidente Prudente, onde fez caminhada no Centro. "Vamos ampliar o atendimento e fortalecer o Hospital do Câncer, que já recebe importantes recursos do governo de São Paulo e foi por isso que não fechou as portas. Também vamos ampliar seu atendimento no próximo ano e investir nos AMEs para funcionarem aos sábados e no período noturno nos dias de semana", disse.

O tucano falou em obras do contorno viário em Presidente Prudente, na ligação da Raposo Tavares com a rodovia Alvares Machado. "Adotaremos ações para gerar emprego e renda."