Artes cênicas e circenses estão em 'Vera Que Vê o mundo'

09/09/2022 | 08:56



A peça infantil Vera Que Vê o Mundo, da Cia Linhas Aéreas, segunda obra de sua trilogia que privilegia protagonistas mulheres, conta a história de Vera, uma menina que, sozinha pelo mundo, parte em busca de Caio, que foi levado para o castelo da Rainha da Neve, e condenado a viver em um mundo sombrio.

Protagonizado pelas atrizes Ziza Brisola e Patrícia Rizzi, a peça tem texto inédito de Paulo Rogério Lopes inspirado no conto A Rainha da Neve (1844), do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. A direção é de Leopoldo Pacheco.

"Neste nosso espetáculo, a figura feminina vem como protagonista e como heroína clássica, que vai cumprir uma jornada de herói e se transformar. Não vou dizer que não poderia ser uma bruxa ou uma princesa, mas ela está nesse contexto, de estar sendo a protagonista que move a história", diz Ziza Brisola.

A trajetória de Vera e Caio é contada com recursos circenses, por meio de uma estrutura cênica de cinco metros de altura. "A gente pode subir nessa estrutura e criar essa imagem dos personagens que voam, por exemplo. Da corva que está pendurada, do rio que desce de ponta-cabeça, da jardineira que está em cima da perna. A gente utiliza essas imagens que o circo tem para dizer o que as palavras não conseguem: fazer esse visual mais atrativo para as crianças" explica Patrícia Rizzi.

O espetáculo também traz a mensagem da necessidade de preservação ambiental, já que, pelo caminho, a menina Vera encontra rios poluídos e pessoas que fazem mal à natureza.

SERVIÇO

Quando: Estreia sáb. (10). Sáb., 11h. Até 22/10.

Onde: Sesc Consolação - Teatro Anchieta - Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque.

Quanto: R$ 7,50/R$ 25.

Site: tinyurl.com/veraqueve

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.