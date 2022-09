7 perfis de moda no Pinterest para seguir e se inspirar

Bianca Bellucci

Do 33Giga



09/09/2022 | 08:55



Os perfis de moda no Pinterest são voltados para usuários que querem estar por dentro das últimas tendências do setor. Isso porque trazem as apostas separadas em pastas e podem servir de inspiração para o look do dia ou uma ocasião especial. A seguir, veja 10 contas que vale a pena seguir. É válido destacar que a lista reúne apenas quem publica tanto pins originais como conteúdo de outras pessoas.