Tarcísio sobre projeções econômicas: Não são fruto de análise, são torcida contra

08/09/2022 | 22:18



O ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta quinta, 8, que as projeções feitas pelo mercado para a economia brasileira são "torcida contra" o País. Ele participa de evento organizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

"Infelizmente, a gente constata que as previsões que são feitas, na verdade, não são previsões, são torcida contra. E é chato a gente ver que tem gente que torce contra o Brasil", disse o candidato ao Palácio dos Bandeirantes. "É por isso que o Brasil se especializou em desfazer previsões."

O discurso de Tarcísio ecoa falas recentes do ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem criticado as expectativas econômicas de participantes do mercado. O chefe da Economia participou do mesmo evento mais cedo, quando afirmou que as projeções de crescimento do País seriam "revistas para cima". De acordo com Guedes, o PIB brasileiro deve crescer "3,0% ou mais" este ano.

Mais cedo, Guedes elogiou Tarcísio e disse que o ex-ministro será "um excelente presidente da República" no futuro.

ICMS

No mesmo evento, Tarcísio disse que a redução de alíquotas do ICMS é uma das alavancas de crescimento de seu programa econômico.

Numa crítica ao governo paulista atual, que retirou benefícios tributários de diversas atividades, Tarcísio declarou que "maldades feitas nos últimos anos" serão desfeitas. O ex-ministro, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, discursou a micro e pequenos empresários em evento organizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), onde tomou o púlpito após palestra do ministro da Economia, Paulo Guedes.

"A terceira alavanca da agenda de crescimento é tributária. Tem espaço para reduzir as alíquotas do ICMS. As maldades feitas nos últimos anos, vamos desfazer", prometeu Tarcísio, acrescentando que, se eleito, o governo também vai devolver às empresas créditos de ICMS que estão retidos.

Além da desoneração, a redução dos preços de energia, a partir da expansão de fontes de geração a gás, solar e a biomassa, o uso de um fundo de aval de crédito, para o dinheiro chegar na ponta, bem como as concessões de infraestrutura, a desburocratização e a expansão de vagas de ensino técnico, foram apontadas como as demais alavancas de crescimento de seu programa.

O transporte ferroviário de passageiro, ligando São Paulo a cidades como Santos e Sorocaba, foi considerado "urgente" durante o discurso de Tarcísio no evento da ACSP.

"As empresas vão procurar novos destinos, e um dos destinos será o Brasil. São Paulo tem que capturar a maior parte dos investimentos", declarou Tarcísio.

O candidato ao governo de São Paulo citou ainda as manifestações de apoio a Bolsonaro realizadas nesta quarta, 7, no feriado da Independência, ao manifestar confiança com a reeleição na eleição presidencial de outubro. "Estou otimista com as eleições, até pelo que vi ontem", afirmou o ex-ministro.

Guedes