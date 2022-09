Kim Jong Un diz que nunca abandonará armas nucleares necessárias para conter EUA

08/09/2022 | 22:14



O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que seu país nunca abandonará as armas nucleares e mísseis necessários para combater os Estados Unidos, que ele acusa de comandar uma campanha de pressão para enfraquecer as defesas do Norte e, eventualmente, derrubar seu governo.

A mídia estatal disse na sexta-feira, 9, conforme horário local, que Kim fez os comentários durante um discurso no parlamento da Coreia do Norte na quinta-feira, 8, onde os membros também aprovaram uma lei que autoriza os militares norte-coreanos a executar "automaticamente" ataques nucleares contra forças inimigas se sua liderança for atacada.

Ele também criticou a rival Coreia do Sul por seus planos de expandir suas capacidades convencionais de ataque e reviver exercícios militares em larga escala com os Estados Unidos para combater as crescentes ameaças do Norte, descrevendo-os como uma ação militar "perigosa" que aumenta as tensões.

Nos últimos meses, Kim fez ameaças cada vez mais provocativas de conflito nuclear contra os EUA e seus aliados na Ásia, também alertando que seu país usaria proativamente suas armas nucleares quando ameaçado. Seus últimos comentários destacaram a crescente animosidade na região à medida que ele acelera a expansão de seu programa de armas e mísseis nucleares.

O líder também abordou questões domésticas em seu discurso, dizendo que a Coreia do Norte iniciaria seu lançamento há muito adiado de vacinas para a covid-19 em novembro. Ele não especificou quantas doses seriam, de onde viriam ou como seriam administradas em sua população de 26 milhões de pessoas.

A GAVI, a organização sem fins lucrativos que administra o programa de distribuição COVAX, apoiado pela ONU, disse em junho que entendeu que a Coreia do Norte aceitou uma oferta de vacinas da China. Na época, a GAVI disse que os detalhes da oferta não eram claros.