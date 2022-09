Lula compara atos bolsonaristas do 7 de Setembro a 'reunião da Ku Klux Klan'

08/09/2022 | 21:06



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, afirmou nesta quinta-feira, 8, em comício em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que os atos bolsonaristas do 7 de Setembro pareciam "uma reunião da Ku Klux Klan", grupo dos Estados Unidos que prega a supremacia racial.

"(Bolsonaro) roubou o direito do povo brasileiro de comemorar o dia da independência. Fez de uma festa do pais, uma festa pessoal. O ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou o capuz. Não tinha negro, pardo, pobre, trabalhador...", afirmou Lula.

O petista engrossou as críticas contra o atual presidente e as medidas tomadas durante seus quatro anos de mandato. Lula voltou a prometer a manutenção do auxilio de R$600, a partir de janeiro de 2023, e disse que pretende aumentar o salário mínimo todos os anos, de acordo com o crescimento da economia.

"A partir de janeiro, o salário mínimo vai aumentar todo ano de acordo com o crescimento da nossa economia. Aumentar o salário mínimo é aumentar o direito das pessoas comerem", disse.

Ao lado de lideranças femininas do PT, como a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffman e a deputada Benedita da Silva, que coordena um grupo voltado aos evangélicos do partido, Lula e seus aliados defenderam o voto no PT ainda no primeiro turno.