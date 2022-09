EUA: crédito ao consumidor avança US$ 23,8 bi em julho; previsão: +US$ 31,0 bi

08/09/2022 | 16:50



O crédito ao consumidor dos Estados Unidos cresceu US$ 23,8 bilhões em julho, informou hoje o Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam alta maior, de US$ 31,0 bilhões.

O Fed ainda informou que o crescimento do crédito ao consumidor em junho foi revisado, de US$ 40,1 bilhões a US$ 39,1 bilhões. (COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES)