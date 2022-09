As 25 melhores cidades do mundo para fazer turismo hoje

Redação

Oaxaca, no México, está no topo da lista das melhores cidades do mundo para fazer turismo hoje, de acordo com o prêmio World’s Best 2022, promovido pela prestigiada publicação Travel + Leisure. San Miguel de Allende, também no México, e Ubud, na Indonésia, completam o pódio,

Para fazer a seleção, o World’s Best 2022 realizou uma pesquisa com leitores da Travel + Leisure, tanto de mídias online quanto impressas. O levantamento analisou dados como estrutura dos locais e atrações turísticas, além de hotéis, restaurantes, aspectos culturais e operadoras de turismo disponíveis.

Além das melhores cidades do mundo, o prêmio divulgou outros levantamentos, como as 25 ilhas que todo mundo merece conhecer, as melhores cidades da América Latina, o melhor hotel do mundo e os melhores resorts da América do Sul.

As melhores cidades do mundo

DepositPhotos San Miguel de Allende, no México: uma das melhores cidades do mundo em 2022

Oaxaca, no sul do México, é um dos polos gastronômicos mais celebrados do país. Ali, é possível provar pratos saborosos, como o mole, e bebidas típicas, a exemplo do mezcal e também um famoso chocolate quente feito com cacau colhido na região.

Com arquitetura colonial, museus diversos e um povo bastante receptivo, Oaxaca é a líder do ranking das melhores cidades do mundo em 2022 divulgado pela Travel + Leisure. Confira o ranking completo.

Oaxaca, México San Miguel de Allende, México Ubud, Indonésia Florença, Itália Istambul, Turquia Cidade do México, México Chiang Mai, Tailândia Jaipur, Índia Osaka, Japão Udaipur, Índia Sevilha, Espanha Mérida, México Tóquio, Japão Kyoto, Japão Siem Reap, Camboja Seul, Coreia do Sul Bodrum, Turquia Roma, Itália Muscat, Omã Hoi An, Vietnã Cusco, Peru Cidade do Cabo, África do Sul Charleston, EUA Bangkok, Tailândia Liubliana, Eslovênia

