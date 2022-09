Funcionários da Mercedes paralisam a produção até o próximo domingo

Tomaz de Alvarenga

Do Diário do Grande ABC



08/09/2022 | 16:27



Após a assembleia realizada na tarde desta quinta-feira (8) pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no estacionamento da fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo, os funcionários da montadora decidiram por unanimidade paralisar a produção, para os turnos da tarde e noite desta quinta-feira (8), para a sexta-feira (9) e o sábado (10), além dos que por ventura trabalhariam no domingo (11). Os funcionários que executam atividades através do home office também estão dispensados até a próxima semana. Todos retornarão ao trabalho na próxima segunda-feira (12).

Esta decisão foi tomada após a montadora emitir um boletim interno na última terça-feira (6), comunicando que em dezembro 1.400 trabalhadores temporários não terão seus contratos renovados e outros 2.200 serão impactados pela terceirização.

Uma reunião entre o sindicato e representantes da empresa deverá ocorrer na próxima terça-feira (13).