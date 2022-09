Post Malone dá gorjeta generosa para barbeiro brasileiro

08/09/2022 | 16:10



Gorjeta generosa! Em sua passagem pelo Brasil, no último sábado, dia 3, Post Malone esbanjou simpatia, o que já é marca registrada do cantor. Mas desta vez , não foram apenas sorridos que ele distribuiu.

Segundo informações do jornal Extra, Antes e colocar todo mundo para dançar em sua apresentação no Rock in Rio, ele foi deixar o cabelo na régua , e foi atendido por um barbeiro brasileiro, conhecido como Baiano Barber. E parece que o artistas gostou tanto do atendimento que deixou uma gorjeta de, pasmem, $500 dólares, o equivalente a R$2,6 mil reais.

Parece que Malone curtiu o tratamento que recebeu, o Extra informou que ele pediu para fumar durante o corte de cabelo e perguntou se não iria incomodar o profissional. Que belo agradecimento, hein.