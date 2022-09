Vacina, sim

Editorial



08/09/2022 | 15:33



São altamente preocupantes os baixos índices de comparecimento de público aos pontos da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite no Grande ABC. A adesão à força-tarefa pró-imunização nos municípios da região está abaixo do índice nacional, que é de 34%, conforme reportagem publicada nesta edição do Diário.

Segundo prefeituras, das 131.643 crianças de 1 ano a menores de 5 anos, apenas 39.134 foram vacinadas, o que representa 29,7% do total – os dados não incluem Rio Grande da Serra, que não respondeu aos questionamentos do jornal. Desempenho é tão ruim que o Ministério da Saúde prorrogou a iniciativa, que terminaria originalmente amanhã, até 30 de setembro.

A vacinação é a única maneira de proteger as pessoas da poliomielite, doença infecto-contagiosa aguda causada pelo poliovírus selvagem. A doença pode provocar desde sintomas leves, como resfriado, a problemas graves no sistema nervoso, como paralisia irreversível, principalmente em crianças com menos de 5 anos.

O Brasil, que não registra casos da doença há mais de duas décadas, corre risco de reintrodução, segundo epidemiologista da ENSP (Escola Nacional de Saúde Pública), da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). O País não cumpre desde 2015 a meta de 95% do público-alvo vacinado, patamar necessário para que a população seja considerada protegida contra a infecção.

Situação é ainda mais aflitiva porque até bem pouco tempo atrás o Brasil dava exemplo para o mundo de como organizar campanhas de imunização. É de se perguntar em que quadrante do tempo o País deixou de tratar com responsabilidade a proteção das suas futuras gerações por meio da vacinação contra doenças graves.

A negligência e o desestímulo podem custar caro. Muitíssimo caro. Desde 1994 livre da poliomielite, o território brasileiro pode voltar a registrar casos da doença justamente por causa da baixa proteção das crianças, segundo alertam cientistas. Seria um fracasso retumbante no momento em que se celebra justamente os 200 anos de Independência nacional.