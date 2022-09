Disney+ surpreende fãs do BTS e lança documentário ?Permission to Dance?

08/09/2022 | 15:20



O Disney+ prometeu uma série de novidades em seu catálogo para esta quinta, 8. Filmes como Thor: Amor e Trovão e a adaptação de Pinóquio já eram atrações esperadas, entretanto, a grande surpresa que entrou no catálogo foi o documentário Permission to Dance on Stage - LA, que acompanha o caminho do grupo sul-coreano BTS durante shows realizados em Los Angeles, Estados Unidos.

A produção detalha as apresentações feitas no SoFi Stadium, em novembro e dezembro do ano passado. O foco é na performance do grupo no palco, embora mostre cenas de bastidores. Sucessos como Butter, Dynamite, Permission to Dance, entre outros são exibidos na película.

O documentário é fruto de uma parceria do BTS com o streaming. O acordo, que foi fechado em julho do ano passado, prevê o lançamento de cinco produções originais, das quais pelo menos três, contarão com os integrantes do grupo nelas.

Para 2023 outra produção está nos planos de lançamento do Disney +, a série documental BTS Monuments: Beyond the Star, que remonta com imagens filmadas nos últimos nove anos a intimidade da boyband coreana.

Segundo a revista Variet, outra produção em andamento é um programa de viagens. In the Soop: Friendcation terá V do BTS junto com Choi Woo-shik Choi, do filme Parasita. O programa também terão os atores Park Seo-jun, Park Hyung-sik e o rapper Peakboy.

Os projetos comandados pelo Disney + acontecerão após o anúncio do hiato da banda, feito em 14 de junho.