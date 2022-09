Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos de idade

08/09/2022 | 15:10



A Rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos de idade nesta quinta-feira, dia 8, no Castelo de Balmoral, na Escócia. A informação foi dada pelo Palácio de Buckingham, em nota oficial:

A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã.

A preocupação com a saúde da monarca começou nesta manhã, quando ela passou a ficar sob supervisão médica - e recebeu sua família na Escócia para companhá-la de perto. Ela chegou a Balmoral no dia 21 de julho, para passar as férias de verão e, na última terça-feira, dia 6, recebeu a nova primeira-ministra Liz Truss. Nas fotos do encontro, aliás, foi possível ver que a rainha tinha hematomas nas mãos.

Sem sombra de dúvidas, a rainha sempre foi um dos principais nomes entre os comandantes mundiais, tendo uma brilhante trajetória na monarquia britânica - e a mais longeva da história. Em 2022, ela comemorou o Jubileu de Platina, o qual marcou seus 70 anos no trono, com muitos momentos a serem lembrados.

Mas também enfrentou problemas de saúde que preocuparam a família real e o mundo, o que passou a ficar mais intenso depois da morte do Príncipe Philip, em 9 de abril de 2021. Em 21 de outubro do mesmo ano, de acordo com um porta-voz do Palácio de Buckingham, a rainha passou a noite no hospital e foi submetida a exames preliminares. Ela estava de bom humor e descansando no Castelo de Windsor. Na noite anterior, ela relutantemente aceitou o conselho médico para cancelar uma viagem à Irlanda do Norte nos próximos dias e foi obrigada a descansar. Em 26 de outubro, em comunicado divulgado pela Royal Communications, foi anunciado que a Rainha Elizabeth II não compareceria à recepção noturna da COP26. Já em 20 de fevereiro de 2022, ela testou positivo para o coronavírus, apresentando sintomas leves de resfriado.

Com a morte da monarca, a linha de sucessão ao trono britânico tem Charles, o primogênito da rainha, como primeiro nome ao trono real.