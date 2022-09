Emissora BBC troca fundo das redes sociais e aumenta rumor da morte de Rainha Elizabeth II

08/09/2022 | 15:10



Como você vem acompanhando, foi anunciado na manhã desta quinta-feira, dia 7, que a saúde de Rainha Elizabeth II não anda muito bem e toda a coroa teria sido convocada para viajar para a Escócia porque a monarca está sendo observada por médicos.

A emissora BBC está fazendo a cobertura a cada momento de tudo o que está acontecendo em tempo real e bateram a marca de mais de um milhão de visualizações em uma live que abriram para falar sobre o estado de saúde da Rainha Elizabeth II.

E cumprindo uma operação, os jornalistas já começaram a aparecer com gravatas escuras nas transmissões e as redes sociais da emissora também ficaram com um fundo todo preto. Será que já é em forma de luto?