EUA: Casa Branca lamenta morte da Rainha Elizabeth II

08/09/2022 | 14:58



A Casa Branca lamentou a morte da rainha do Reino Unido, Elizabeth II, anunciada pela família real britânica enquanto ocorria a coletiva à imprensa da secretária Karine Jean-Pierre. "Nossos corações e pensamentos estão com os familiares da rainha e o povo do Reino Unido", disse a porta-voz, em Washington, nesta tarde.

Jean-Pierre afirmou não querer se adiantar em relação ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e preferir que o democrata seja ouvido antes. "Mas como eu havia dito, nosso relacionamento com o povo britânico, e isso é algo que Biden já disse, se fortaleceu cada vez mais e o Reino Unido é um dos nossos aliados mais próximos. Nossos corações estão com o povo britânico, a rainha e sua família."