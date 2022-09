Marcos Pontes cresce e empata com Márcio França na corrida ao Senado em SP

08/09/2022 | 14:50



Márcio França (PSB) e Marcos Pontes (PL) empatam na margem de erro e dividem a liderança da corrida ao Senado em São Paulo, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 8. Os candidatos são apoiados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), respectivamente.

Enquanto o ex-governador França, que tem 25% das intenções de voto, caiu 4 pontos porcentuais (pp) em relação ao levantamento do mês passado; o astronauta e ex-ministro Pontes avançou de 12% em agosto, para 23%.

Janaína Paschoal (PRTB), com 7%, está na terceira posição. Edson Aparecido (PSDB) e Aldo Rebelo, ambos com 2%, dividem a quarta posição. Vivian Mendes (UP), Ricardo Mellão (Novo), Tito Bellini (PCB) e Antônio Carlos (PCO) têm 1%.

Os demais candidatos não passaram de 1% das intenções de voto. Ao menos 19% dos entrevistados dizem votar branco ou nulo, ou preferem não votar e 17% dos eleitores estão indecisos.

A pesquisa entrevistou 2 mil pessoas entre os dias 2 e 5 de setembro A margem de erro é de 2 pp. O registro na Justiça Eleitoral é SP-04685/2022.