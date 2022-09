União honrou R$ 977,63 milhões em dívidas de Estados em agosto

08/09/2022 | 14:37



O Tesouro Nacional precisou desembolsar R$ 977,63 milhões em agosto para honrar débitos bancários com garantias da União que não foram quitados pelos Estados no mês passado.

Dessa vez, o Maranhão liderou a lista de dívidas assumidas pelo Tesouro em agosto, com R$ 336,99 milhões, mais de um terço do volume no mês. Na sequência, aparecem Goiás (R$ 255,41 milhões), Rio de Janeiro (R$ 118,50 milhões), Alagoas (R$ 107,41 milhões), Piauí (R$ 105,62 milhões) e Rio Grande do Sul (R$ 53,69 milhões).

No acumulado de 2022 até agosto, o gasto da União para honrar dívidas de oito Estados chegou a R$ 6,0 bilhões. O Rio de Janeiro lidera com R$ 2,024 bilhões no ano, seguido por Minas Gerais (R$ 1,979 bilhão) e Goiás (R$ 978,44 milhões).

No ano passado, a União arcou com R$ 8,964 bilhões em dívidas bancárias que não foram quitadas por Estados e municípios em 2021. No total, desde 2016, a União realizou o pagamento de R$ 47,910 bilhões com o objetivo de honrar garantias concedidas a operações de crédito dos governos regionais.