Morre rainha Elizabeth 2ª da Inglaterra, no poder há 70 anos

Lorena S. Ávila

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



08/09/2022 | 14:38



Morreu na tarde desta quinta-feira (8) a rainha da Inglaterra, Elizabeth 2ª. A monarca estava com 96 anos. A causa da morte ainda não foi revelada, mas Elizabeth enfrentava problemas de saúde em decorrência da idade. Ela estava havia pelo menos uma semana no palácio de Balmoral, na Escócia, uma de suas residências favoritas, onde costumava passar as férias de família. Os netos da rainha, William e Harry, já haviam sido convocados para acompanhar a situação. Após sua morte, seu filho, Charles, passa a ser o soberano do Reino Unido.

Há 70 anos no comando do Reino Unido, Elizabeth II bateu o recorde de reinado mais longevo da história do país, superando os 63 anos da rainha Vitória. Elizabeth foi coroada em 1953, aos 25 anos. A monarca entrou na linha de sucessão ao trono após o seu tio Edward 8º abdicar do reinado para se casar com a norte-americana Wallis Simpson.

Elizabeth serviu a coroa durante anos e ajudou a escrever a história de boa parte da Europa. Sob seu comando estiveram pelo menos 14 premiês britânicos, como o lendário Winston Churchill, Margaret Thatcher, Theresa May e Boris Johnson, que teve sua renuncia ao cargo aceita na ultima terça-feira (6) pela própria Elizabeth, marcando também uma das últimas atividades reais exercidades pela monarca, que nomeou Liz Truss para o cargo.

Ao longo dos anos, Elizabeth acompanhou diversas crises, dentre elas a revolta do grupo terrorista IRA, da Irlanda; a Guerra das Malvinas e o Brexit, saída da Inglaterra da União Europeia.

Mais informações em instantes.