Marta ganha estátua de cera, e Museu da Seleção Brasileira agora tem Rei e Rainha

08/09/2022 | 13:45



A maior jogadora de futebol de todos os tempos agora também tem sua estátua no Museu da Seleção Brasileira. Eleita seis vezes a melhor do mundo, Marta ganhou uma estátua de cera em tamanho real. Antes dela, apenas Pelé já havia recebido a homenagem. Ciente de sua importância para o futebol nacional, a craque brasileira definiu a honraria: "não existe rei sem rainha, não é?", disse Marta.

A estátua tem entre 30 e 40 kg e tem proporções reais. "Eu aprovei, vocês aprovaram?", brincou Marta, em entrevista concedida logo após a inauguração da estátua. "Eu vi ela inteira pela primeira vez hoje, mas antes eu já tinha visto o rosto e tal. Da vez que eu vi, a bochecha estava um pouco maior, aí eu falei tá muito grande a bochecha, dá uma reduzida aí, e eles deram uma melhorada. Acho que ficou legal, ficou bacana", explicou a jogadora.

A obra foi produzida em Londres e contou com o trabalho de cerca de 30 artesãos. Eles integram o mesmo ateliê que atua em alguns dos mais importantes museus do mundo, como o Madame Tussauds. Foi a mesma equipe que fez a estátua de Pelé, que foi inaugurada em fevereiro de 2020.

A jogadora se disse honrada por ser a segunda a ter essa homenagem no Museu da Seleção, e considera que Pelé deve estar feliz. "Ele demonstrou isso desde o primeiro momento em que ficou sabendo, é um cara com quem eu tenho um diálogo muito bacana. A gente não se fala com frequência, mas sempre que a gente tem a oportunidade é uma conversa muito bacana, muito cordial e verdadeira", afirmou Marta. "A gente tem que continuar representando o nosso País, ele tem orgulho disso e eu tenho orgulho também."

Ausente da última Copa América devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Marta disse que espera estar na próxima Copa do Mundo Feminina, marcada para o ano que vem, quando ela vai ter 37 anos.

"Estou voltando de uma lesão, vai fazer cinco meses da cirurgia agora. Eu tenho plena consciência que é um trabalho muito complicado, árduo, difícil, mas com muita dedicação, muita força de vontade, só depende de mim", declarou. "Espero poder ano que vem estar de volta."