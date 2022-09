André Gonçalves retira tornozeleira eletrônica após cumprir 60 dias em prisão domiciliar: - Tirei um peso

08/09/2022 | 13:11



Segundo informações do jornal O Globo, André Gonçalves retirou a tornozeleira eletrônica na última terça-feira, dia 6, após cumprir 60 dias em prisão domiciliar por dívidas de pensão alimentícia. Com isso, o ator pode começar a realizar sua campanha política para deputado estadual do Rio de Janeiro agora que está livre do dispositivo de monitoramento.

- Hoje foi um dia importante. Cumpri essa sanção administrativa de 60 dias e hoje eu tirei um peso dessa situação toda.

A Justiça decretou a prisão de André após sua ex-mulher, Cynthia Benini, mover uma ação por dívidas que chegavam ao valor de 350 mil reais à filha Valentina, de 18 anos de idade. Ao veículo, ele declarou estar entrando em uma nova fase da vida e que já encaminhou um acordo à filha mais velha, Manuela, de 23 anos de idade.

- Já tem um acordo feito com a mais velha e estou terminando de fazer um acordo com a mais nova. Estou bastante empolgado.