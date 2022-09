Simony comenta queda do cabelo durante tratamento de câncer: É super difícil

08/09/2022 | 13:10



Na última quarta-feira, dia 7, Simony falou de seus sentimentos e a dificuldade de encarar a queda de cabelo em decorrência do tratamento de câncer que vem enfrentando. Ela publicou uma imagem nas redes sociais usando uma de suas perucas e emocionou. A cantora, que revelou estar tratando um câncer intestinal no final de agosto, está compartilhando tudo do seu processo:

Perder os cabelos no tratamento da quimio é super difícil. Sempre escuto que cabelo cresce, isso não é o mais importante! Sim, o mais importante é o foco, é a cura, mas vocês não tem noção como é triste ver os cabelos caindo no banho, no travesseiro. Se podemos passar por esse tratamento com menos sofrimento, por que não? Eu amo lenço, amo peruca e amo poder ter esse cabelo muito parecido com o meu.

Nos comentários, várias mensagens de apoio à Simony foram deixadas. De seus fãs, que a acompanham desde o tempo no Balão Mágico, até amigos e famosos, como Mara Maravilha, Solange Couto, Gretchen e Zezé Di Camargo.

Força!