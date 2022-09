Marina Liberato é operada às pressas nos Estados Unidos após fortes dores

08/09/2022 | 13:10



Que susto! Marina Liberato, filha de Gugu Liberato, compartilhou na última quarta-feira, dia 7, que precisou ir às pressas ao hospital durante suas aulas nos Estados Unidos. A jovem usou o Stories do Instagram para explicar o motivo de seu sumiço nos últimos dias e contou que começou a sentir fortes dores na barriga ainda no colégio, as enfermeiras disseram que podia ser uma infecção na bexiga, mas pediram para que ela fosse até o hospital ter certeza.

- Ontem minha barriga começou a doer muito na aula. Fui para a enfermaria da escola, e eles viram que tinha uma infecção na minha bexiga. Nem era isso. Mas eles falaram para eu ir ao médico para ver se tinha apendicite. Aconteceu isso. Tirei meu apêndice, tudo isso em um dia.

Mas apesar do susto, Marina contou que está bem e se recuperando. Todo o procedimento parece ter sido tranquilo e ela já está em casa junto a família.

- Tive que fazer a cirurgia, mas foi ótima. Os médicos foram super legais. Agora estou recuperando. Tinha uma mulher lá que tirou o apêndice e ficou seis dias internada. Eu peguei bem no comecinho, então não tive nenhum problema.

No final de seu relato, a adolescente ainda deixou um aviso aos seus seguidores:

- Se você acha que tem alguma coisa de errado com a sua saúde, vai para o hospital!

Precavida, né?