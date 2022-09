Glass Onion: Um Mistério Knives Out ganha teaser e pôster oficial

Da Redação

Glass Onion: Um Mistério Knives Out, que estreia em breve na Netflix, ganhou teaser e pôster oficial. Na sequência do longa-metragem de Rian Johnson, Knives Out, o detetive Benoit Blanc viaja para a Grécia para desvendar as camadas de um mistério envolvendo um novo grupo de suspeitos.

“A frase a qual eu sempre voltava e falava sobre o primeiro filme é: ‘É uma montanha-russa e não um jogo de palavra-cruzada’. É um erro comum quando se escreve um mistério sobre “quem fez isso” pensar que você está fazendo uma palavra-cruzada, quando, na verdade, a graça é o público realmente analisar todos os elementos e descobrir”, diz o diretor, roteirista e produtor do filme, Rian Johnson.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out: Ficha Técnica

Diretor: Rian Johnson

Roteirista: Rian Johnson

Produtores: Ram Bergman, Rian Johnson

Produtor executivo: Tom Karnowski

Elenco: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista

