'My Policeman', filme protagonizado por Harry Styles, ganha trailer

08/09/2022 | 12:20



A carreira de ator de Harry Styles foi enfatizada após o lançamento do trailer de My Policeman, na quarta-feira, 7. O longa, que estreia no dia 4 de novembro na Amazon Prime Video, conta com protagonismo do ator em uma história de amor proibido.

Baseado no livro homônimo de Bethan Roberts, o filme se passa nos anos 1950 e retrata a história do policial Tom Burgess (Harry Styles) e Marion (Emma Corrin), que vivem uma intensa paixão.

No entanto, segundo a sinopse, "tudo muda quando Patrick Hazelwood (David Dawson) entra em suas vidas e se encanta por Tom.

Apesar de ilegal à época, os dois se apaixonam e vivem um amor paralelo.

Essa relação com Burgess abre uma nova dinâmica no seu relacionamento com Marion, mas o ciúme acaba com o acordo. Anos depois, Patrick reaparece e balança as estruturas de Tom e Marion, agora oficialmente casados".

My Policeman tem roteiro de Ron Nyswaner e direção de Michael Grandage, e é uma novidade exclusiva da plataforma.

Vale ressaltar que Harry faz parte do elenco de Don't Worry Darling, que estreia no dia 22 de setembro deste ano.

Em recente coletiva de imprensa, o artista afirmou que "sente que não tem ideia do que está fazendo" em relação a sua carreira de ator, segundo a revista Variety.

Harry comparou a diferença entre ser ator e cantor. Segundo ele, considera a música e a atuação como "opostas de várias maneiras".

"Música eu fiz um pouco mais, então estou um pouco mais confortável. O que eu gosto em atuar é que sinto que não tenho ideia do que estou fazendo. Fazer música é uma coisa muito pessoal", afirmou o artista. "Há aspectos da atuação em que você desenha um pouco as experiências, mas na maioria das vezes você está fingindo interpretar outra pessoa. Isso é o que eu acho mais interessante. Eu acho realmente diferente. Acho que a parte divertida é que você nunca sabe o que está fazendo em qualquer um deles", acrescentou.