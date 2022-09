São Bernardo FC treina forte para a decisão sábado

Tomaz de Alvarenga

Do Diário do Grande ABC



08/09/2022 | 12:14



O São Bernardo FC continua os preparativos para o segundo jogo da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Sábado, às 16 horas, no 1° de Maio, o Tigre recebe o time do América-RN precisando reverter o placar adverso de 2 a 0 do primeiro duelo em Natal.

Mais uma vez, a entrada será gratuita para que a torcida esteja presente em bom número e empurre a equipe para a vitória por pelo menos dois gols de diferença (o que levaria o confronto para os pênaltis), ou três gols ou mais (o que já daria a classificação do São Bernardo FC para a final).

O atacante Hugo Sanches explica que “temos uma equipe muito experiente e estamos muito concentrados. Nós já conversamos (sobre o último jogo) e nos cobrando nas atividades, treinando muito forte”. Hugo diz que os jogadores “respeitam muito o América-RN, mas dentro de casa, vamos impor nosso estilo de jogo”. As duas equipes já estão classificadas para a Série C de 2023.