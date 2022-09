Príncipe Harry e Meghan Markle estão a caminho da Escócia após preocupação dos médicos com saúde da Rainha Elizabeth II

08/09/2022 | 12:10



As notícias sobre a saúde da Rainha Elizabeth II parecem estar preocupando toda a família real. Segundo informações do Daily Mail, Meghan Markle e o Príncipe Harry, que demonstram atritos com a realeza, estão a caminho da Escócia para estar ao lado da monarca.

O casal cancelou todas as suas atividades que aconteceriam nesta quinta-feira, dia 8. E não são os únicos que estão deixando tudo para trás. O Príncipe Andrew também está a caminha de Balmoral para ficar com a mãe. O Duque de York se juntará à realeza para estar com sua majestade.

O Príncipe William também está viajando para ficar ao lado da avó, enquanto Kate Middleton continuará em Windsor para acompanhar o primeiro dia de aulas dos filhos, Príncipe George, Princesa Charlotte e o Príncipe Louis.

Vale lembrar que a Rainha Elizabeth está sob supervisão médica, mas, segundo o Daily Mail, está confortável. A monarca deve ficar descansando após sua aparição no Privy Council na noite da última quarta-feira, dia 7.

Ainda segundo o jornal britânico, a condição de saúde da monarca é excepcionalmente rara e muita séria, por isso toda a família estaria se apressando para estar ao seu lado até o fim do dia. Os súditos mais fiéis à coroa já estão se juntando na frente dos portões do castelo de Balmoral e pedem orações pelo bem da Rainha Elizabeth II.