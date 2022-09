Azulão parte pra cima do Botafogo pelas quartas de final

Da Redação



08/09/2022 | 12:08



A Copa Paulista chega na fase de quartas de final e hoje, no Estádio Inamar, em Diadema, às 15h, o São Caetano recebe o Botafogo no primeiro jogo desta etapa da competição. O duelo não será no Anacleto Campanella, em São Caetano, pois ele foi interditado no dia 29 de agosto pela FPF (Federação Paulista de Futebol) pelas más condições do gramado.

Ontem o Azulão trabalhou finalização e bolas paradas, fazendo no final do treino um rachão para deixar os jogadores em ritmo. O técnico Axel está feliz com o resultado que conquistou na primeira fase, terminando em primeiro no grupo.

“É um mérito de todo o grupo, do trabalho que foi realizado, da conscientização que os jogadores tiveram de que estávamos no chamado ‘grupo da morte’, era muito difícil”. Porém, agora a meta do time é manter o nível de jogo.

“Nós sabíamos que tínhamos um potencial muito grande, apesar de todas as dificuldades que o clube atravessa. Conseguimos terminar na liderança do grupo, pois nosso primeiro objetivo era nos classificarmos. Agora chegamos no mata-mata, são jogos difíceis, grandes equipes, a gente vai procurar manter essa regularidade”, acrescenta.

Sobre as quartas de final, o treinador afirma que é uma nova etapa, que a partir de agora a boa campanha anterior “te dá certo prestígio, mas que não te garante nada. Zerou tudo agora, vamos enfrentar o Botafogo, que é um grande time também no cenário nacional”.

Para Axel, “a equipe que quer ser campeã necessita demonstrar mais ainda do que já demonstrou. E o nosso objetivo é esse”, finaliza.

O único desfalque que o treinador terá é do defensor Lucas Cunha, que tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo contra a Portuguesa. A FPF informou que todas as partidas desta fase da Copa Paulista terão VAR.