Rio e São Paulo estão entre as 10 melhores cidades para visitar na América Latina

08/09/2022



O Rio de Janeiro e São Paulo estão na lista das 10 melhores cidades para visitar na América Latina, segundo o ranking World Best Awards 2022, elaborado a partir de um levantamento realizado pela prestigiada publicação Travel + Leisure com o objetivo de reconhecer as melhores experiências e destinos do momento em todo o mundo.

A capital fluminense aparece em terceiro lugar, seguido da paulista, que desponta em quarto. Cusco, no Peru, está no topo do ranking. Uma das maiores surpresas é Antigua Guatemala, uma pequena cidade cercada de vulcões, na Guatemala, que surge na segunda colocação.

O prêmio World Best Awards tem como uma base pesquisas realizadas com leitores das mídias impressas e digitais da Travel + Leisure. Os entrevistados foram solicitados a avaliar diversos serviços, como companhias aéreas, aeroportos, agências de aluguel de carros, atrações turísticas, hotéis e operadoras de turismo.

As 10 melhores cidades para visitar na América Latina

Confira as 10 melhores cidades para visitar na América Latina de acordo com o prêmio World Best Awards.

Cusco, Peru Antigua Guatemala, Guatemala Rio de Janeiro, Brasil São Paulo, Brasil Lima, Peru Cartagena, Colômbia Buenos Aires, Argentina Quito, Equador Bogotá, Colômbia Montevidéu, Uruguai

