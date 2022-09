Promoção online dará iPhone e tanque de combustível cheio

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/09/2022 | 11:55



Ipiranga lançou promoção chamada Isso é que é troca. Desde o começo do mês e até 30 de novembro, clientes que fizerem a troca completa de óleo (óleo + filtro de óleo) no Jet Oil vão concorrer a 12 iPhones 13 e 500 tanques cheios.

Para concorrer à promoção, basta cadastrar a nota fiscal no hotsite da Ipiranga. As informações completas estão em www.promocaojetoil.com.br.

O Jet Oil oferece serviços como troca de óleo, filtro, bateria e outros tipos de manutenção, que são realizadas de acordo com a indicação das montadoras de cada veículo. Trata-se de uma das maiores franquias de serviços automotivos do Brasil – e uma das maiores no ranking geral da Associação Brasileira de Franchising (ABF), com quase 1.500 unidades.