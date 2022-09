Morre aos 82 anos de idade Just Jaeckin, diretor de Emmanuelle

08/09/2022 | 11:11



O cinema francês se despede de mais um de seus cineastas mais notáveis: Just Jaeckin. Segundo informações da imprensa francesa nesta quinta-feira, dia 8, ele morreu na última terça-feira, dia 6, devido a uma longa doença.

Just foi diretor de um dos filmes eróticos mais conhecidos dos anos 70, o Emmanuelle. As gravações foram realizadas na Tailândia e em Seychelles, na África. O longa arrecadou mais de 100 milhões nas bilheterias. A produção foi uma adaptação de um romance pseudobiográfico escrito em 1959 por Emmanuelle Arsan, nome fictício de Marayat Rollet-Andriane.

Na época em que o longa foi gravado, a modelo Sylvia Kristel se tornou o maior símbolo sexual pela quantidade de aventuras que protagonizou ao lado de homens e mulheres durante suas férias na Tailândia.

Emmanuelle chegou a ser banido em diversos países, incluindo o Brasil, e até mesmo a França durante seis meses por seu forte teor sexual. Com a morte do ex-presidente francês, Georges Pompidou, a secretaria de Estado da Cultura voltou atrás com a decisão e o longa ficou em cartaz nos cinemas durante 13 anos ininterruptos.