iPhone 14: quantos dias preciso trabalhar para comprar um?

08/09/2022



A equipe do site de cupons Picodi.com sobrepôs os preços locais do iPhone 14 Pro (128 GB) com os ganhos médios em diferentes países e calculou o iPhone Index. Trata-se do preço do smartphone expresso em dias trabalhados.

De acordo com os dados mais recentes do IBGE, o salário médio no Brasil é de R$2.693 (valor bruto; R$2.419, líquido). Isso significa que um brasileiro médio precisa trabalhar por 74,2 dias para comprar o iPhone 14 Pro.

Isso desde que, claro, todo o dinheiro ganho seja economizado para esse fim. Em relação ao ano anterior, o número de dias requeridos diminuiu em 5 dias. Veja a lista completa de dados abaixo – Crédito da imagem: Divulgação / Picodi.com.

