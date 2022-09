Julinho Fuzari faz lançamento de campanha para deputado estadual

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



08/09/2022 | 10:13



Em um grande evento que lotou o comitê central, o vereador de São Bernardo Julinho Fuzari (PSC), que é candidato a deputado estadual, fez ontem o lançamento oficial de sua campanha. O evento contou com a presença do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que disputa a reeleição.

No discurso a apoiadores, Julinho destacou seus projetos sobre a questão do autismo e disse que irá expandir os programas aprovados no município para todo o Estado. “Nós tivemos quatro leis aprovadas aqui em São Bernardo, mas ainda não é o suficiente. Vamos ampliar para o Estado, além de cuidar do tratamento”, declarou Julinho Fuzari.

Entre os projetos do vereador aprovados na Câmara estão a criação do dia municipal de conscientização do autismo, o atendimento preferencial para quem acompanha pessoa com autismo, a inclusão do símbolo na lista do assento preferencial do transporte público e a adesão do cordão de girassol, para identificar pessoas com algum tipo de deficiência oculta, como o autismo.

Na semana passada, inclusive, o vereador apresentou ao ex-ministro e candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) proposta para garantir uma rede pública de tratamento ao austismo no Estado. O encontro ocorreu na sede do Diário.

No evento de ontem, Alex Manente contou que já apresentou na Câmara dos Deputados projeto de lei para a implementação nacional do cordão de girassol. “Não é uma pauta para toda a sociedade, mas para uma parcela da população que precisa de respeito. Muitas vezes, o autista não tem condições de se apresentar e ter prioridade de atendimento, então é fundamental nós darmos a possibilidade de utilizarem o cordão de girassol", afirmou o deputado federal.

Presentes no evento, o comerciante Evandro Ramim e seu filho Gustavo, disgnosticado com nível um de autismo quando tinha cinco anos, foram declarar apoio a Julinho. “As professoras da escola sempre nos falavam que ele dispersava bastante. Muitas vezes não prestava atenção nas atividades e tinha dificuldade de se enturmar com os colegas de sala. Investigamos e constatamos o grau um de autismo nele.

Hoje ele tem 11 anos e faz terapia toda semana”, disse Evandro. O pai de Gustavo acredita que é necessário mais investimentos públicos sobre a questão. “Falta uma rede pública de tratamento do autismo. Nós temos condições de pagar o tratamento para o Gustavo, mas e quem não tem? O que o Julinho tem feito em São Bernardo é ótimo, mas precisa ser expandido para outras regiões”, disse o comerciante.

Para Julinho Fuzari, o importante é focar no diagnóstico precoce. “Se o tratamento for iniciado nos primeiros anos de vida, é possível garantir que o autista tenha autonomia quando ficar mais velho. Já foi comprovado que um autista pode sair do nível três, o mais severo, e ir para os níveis dois e um”, afirmou o candidato a deputado estadual.