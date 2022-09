Desenho da Peppa Pig ganha primeiro casal do mesmo sexo

08/09/2022 | 10:10



Um dos desenhos mais famosos entre as crianças, Peppa Pig está se modernizando e decidiu inserir um pouco mais de inclusão em seus episódios.

Segundo informações da BBC, um novo episódio foi exibido no Reino Unido, intitulado Families, e a personagem principal do desenho conheceu as mães de uma de suas amigas, Penny Polar Bear. A ursinha desenhava um retrato de sua família quando começou a explicar que tinha duas mães.

Eu moro com minha mamãe e com minha outra mamãe. Uma mamãe é médica e a outra mamãe cozinha espaguete.

Vale lembrar que os fãs do desenho animado já tinham criado uma petição online com mais de 24 mil assinaturas para que os produtores incluíssem alguma representação da comunidade LGBTQIA+.