Taxas futuras de juros recuam com exterior e após deflação do IGP-DI

08/09/2022 | 10:06



Os juros futuros recuam com força na manhã desta quinta-feira, chegando a mais de 20 pontos-base nos longos, em meio à queda do rendimento dos Treasuries e do dólar, com investidores também digerindo a decisão de alta de juros pelo Banco Central Europeu(BCE) e a deflação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI).

Às 9h12, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para mínima de 11,44%, de 11,62% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 exibia taxa de 11,76%, de 11,93%, e o para janeiro de 2024 recuava para 12,99%, de 13,09%. O dólar à vista cedia 0,86%, a R$ 5,1930.