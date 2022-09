Prêmio Geek de Literatura dará até R$ 10 mil a obras de terror, ficção e HQs

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



08/09/2022 | 09:55



A Amazon Brasil anunciou a abertura das inscrições para a 2ª edição do Prêmio Geek de Literatura. Desde segunda-feira (05) e até 5 de novembro (um sábado, às 23:59), autores e artistas que quiserem participar podem enviar suas obras por meio do Kindle Direct Publishing, o KDP, ferramenta de autopublicação gratuita da Amazon.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Podem participar do Prêmio Geek de Literatura escritores e escritoras de ficção científica, fantasia, terror e quadrinistas, que concorrem em duas categorias: Livros e Quadrinhos.

Os autores devem incluir a hashtag #PrêmioGeek no campo de metadados de palavras-chave durante o processo de autopublicação e registrá-lo na categoria Ficção Científica, Fantasia e Horror ou Quadrinhos.

Os Livros e Quadrinhos devem ser inéditos e escritos em português do Brasil. Os títulos também devem ser publicados exclusivamente no KDP durante o período do prêmio, inserindo-os no programa KDP Select.

Os termos e condições podem ser vistos na página do Prêmio Geek de Literatura, em https://www.amazon.com.br/b?node=23501418011.

Prêmio Geek de Literatura: Regulamento

Os trabalhos de Prêmio Geek de Literatura serão avaliados por um painel de especialistas editoriais do Pipoca & Nanquim em diversos critérios, como criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial para selecionar uma lista de três finalistas para cada categoria.

Depois que os finalistas forem anunciados ao público, os vencedores serão selecionados por voto popular.

A nova edição do Prêmio Geek de Literatura aumentou as premiações. Os 1ºs colocados em cada categoria – Livros e Quadrinhos – recebem prêmio em dinheiro de R$ 10 mil e um contrato de edição para uma versão impressa de sua obra pela editora Pipoca & Nanquim.

Nesta edição, 2º e 3º colocados de cada categoria também recebeem prêmios em dinheiro, de R$ 5 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Todos os livros e quadrinhos participantes do Prêmio Geek de Literatura estarão disponíveis para leitores na Loja Kindle e no Kindle Unlimited.

Os vencedores da 1ª edição do Prêmio Geek de Literatura foram Emanoel Ferreira com o livro A Polícia Secreta para Crimes Mágicos, na categoria de Livros; e Igor Frederico e Patrick Martins com a obra Dente de Leite, na categoria Quadrinhos, ambos com a edição impressa em pré-venda pela editora Pipoca & Nanquim.

Sobre o Kindle Direct Publishing

O Kindle Direct Publishing – ou KDP – é um serviço de autopublicação gratuito que permite que autores independentes publiquem seus trabalhos e alcancem novos públicos. O KDP permite que um conjunto mais robusto e diversificado de vozes compartilhe histórias com um público mais amplo do que nunca.