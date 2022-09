Lançamento do iPhone 14: preços partem de R$ 7.599 no Brasil

Bianca Bellucci

Do 33Giga



08/09/2022 | 09:55



Nesta quarta-feira (7), a Apple lançou o iPhone 14. São quatro versões disponíveis, com diversas opções de armazenamento e de cores. Ainda não há informações de quando os modelos começarão a ser vendidos no Brasil, mas já é possível encomendá-los pelo site oficial. O usuário pode parcelar a compra em até 12 vezes sem juros ou optar por pagamento à vista com 10% de desconto.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Abaixo, confira as versões disponíveis do iPhone 14:

iPhone 14 (128 GB) – R$ 7.599

iPhone 14 (256 GB) – R$ 8.599

iPhone 14 (512 GB) – R$ 10.599

iPhone 14 Plus (128 GB) – R$ 8.599

iPhone 14 Plus (256 GB) – R$ 9.599

iPhone 14 Plus (512 GB) – R$ 11.599

iPhone 14 Pro (128 GB) – R$ 9.499

iPhone 14 Pro (256 GB) – R$ 10.499

iPhone 14 Pro (512 GB) – R$ 12.499

iPhone 14 Pro (1 TB) – R$ 14.499

iPhone 14 Pro Max (128 GB) – R$ 10.499

iPhone 14 Pro Max (256 GB) – R$ 11.499

iPhone 14 Pro Max (512 GB) – R$ 13.499

iPhone 14 Pro Max (1 TB) – R$ 15.499

Principais detalhes da linha iPhone 14

Em relação às especificações, o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus vêm com chip A15 Bionic, câmera dupla (grande-angular de 12 MP e ultra-angular de 12 MP) e frontal de 12 MP, além de suporte à conexão 5G. A tela tem 6,1 polegadas e 6,7 polegadas, respectivamente. Poderão ser encontrados em preto, prata, azul, roxo e vermelho.

Os modelos iPhones 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, por sua vez, contam com chip A16 Bionic, conjunto triplo de câmera (grande-angular de 48 MP + ultra-angular de 12 MP + teleobjetiva de 12 MP), e suporte à conexão 5G. A tela tem 6,1 polegadas e 6,7 polegadas, respectivamente. Poderão ser encontrados nas cores preto, prata, dourado e roxo.