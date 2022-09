Jô Soares produziu uma peça mesmo internado

08/09/2022 | 09:11



Caso você não saiba, Jô Soares estava com uma peça em andamento quando teve que ser internado para tratar uma doença e infelizmente posteriormente acabou morrendo. Segundo informações da Folha de São Paulo, um dia antes de ter sido levado para tratar de uma pneumonia, o apresentador marcou uma reunião com o diretor da peça para discutir cenários, figurinos e a trilha sonora de Gaslight - Uma Relação Tóxica que entra em cartaz na próxima sexta-feira, dia 9, em São Paulo.

- A voz dele já estava mais fraca, mas ele continuava fazendo piadas. A saúde estava frágil, mas ele continuava ativo e criando muito, revela Guilherme - o diretor.

A obra marcaria a primeira parceria de Jô Soares e Guilherme comandando uma peça de teatro e logo após a morte dele, foi gerada uma dúvida sobre o destino da peça, mas em seu velório a equipe decidiu continuar tocando tudo.

A peça narra a história de um homem que age para fazer com que a mulher acredite estar perdendo a sanidade e é um texto de 1938, que ganhou duas adaptações para os cinemas. E na adaptação colocada em prática pelo humorista, o público vai contar com: Neusa Maria Faro, Kéfera Buchmann e Leandro Lima no elenco.

Matinas Suzuki Júnior é jornalista, e em entrevista para a Folha, revelou que estava ao lado de Jô para saber toda a adaptação da peça e revelou que o veterano continuava super lúcido e produtivo mesmo internado no hospital, embora não tivesse conseguido dar continuidade a dois outros projetos.