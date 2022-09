Vacinação contra a polio tem baixa adesão, de 29,7%, no Grande ABC

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



08/09/2022 | 08:55



O Ministério da Saúde prorrogou, até dia 30 de setembro, a Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite. A adesão do público-alvo da imunização nos municípios do Grande ABC está abaixo do índice nacional, que é de 34%. De acordo com as prefeituras da região, das 131.643 crianças de 1 ano a menores de 5 anos, apenas 39.134 foram vacinadas, o que representa 29,7% do total. Os dados não incluem Rio Grande da Serra, que não respondeu aos questionamentos feitos pelo Diário.

A meta nacional é imunizar 95% do público desta faixa etária. Os municípios informaram que adotaram estratégias para ampliar a cobertura vacinal, entre as quais o reforço da divulgação nos canais digitais e ações de conscientização junto às comunidades. Em Santo André, além das ações de rotina realizadas pelos profissionais das salas de vacinação, as equipes promovem a busca ativa de faltosos.

“Nós, como sociedade, precisamos nos conscientizar da importância da vacinação para proteger nossas crianças, caso contrário podemos ter doenças que já estavam erradicadas voltando a ameaçar a população. A vacinação é a melhor forma de proteção que existe. É de graça, ofertada pelo SUS e nas nossas 34 unidades de saúde”, destacou o secretário de Saúde andreense, José Police Neto.

MULTIVACINAÇÃO

Também prorrogada pelo Ministério da Saúde até 30 de setembro, a Campanha Nacional de Multivacinação, destinada à atualização da carteirinha de da população com até 14 anos, atingiu a marca de 20.294 doses aplicadas no Grande ABC.

Os imunizantes disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Para os adolescentes, há: vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações são seguros e aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).