Ministro agradece Banco Mundial, que aprova US$ 900 mi de crédito à Argentina

08/09/2022 | 07:53



O Banco Mundial confirmou a liberação de US$ 900 milhões em crédito para a Argentina nos próximos seis meses, valor que se soma a US$ 1,1 bilhão que o organismo já desembolsou para projetos no país em 2022. O anuncio foi feito em comunicado após o encontro do diretor de operações da instituição, Axel van Trotsenburg, com o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, que está nos Estados Unidos para uma série de compromissos.

"O ministro e van Trotsenburg confirmaram seu compromisso de continuar trabalhando juntos para promover o crescimento inclusivo e sustentável na Argentina", afirma o documento.

Segundo o Banco Mundial, os programas irão incluir apoio a obras de esgoto, sistema universal de saúde, capacitação para a criação de empregos e medidas de proteção social para crianças pobres.

Em seu Twitter, Massa agradeceu pelo forte apoio do Banco Mundial à Argentina e seu "reconhecimento pelas medidas que tomamos para estabilizar a macroeconomia e fortalecer as reservas".

Segundo ele, com projetos de desenvolvimento no país de US$ 9,1 bilhões, o Banco Mundial é hoje "um aliado estratégico da Argentina e continuará sendo".

Massa teve ainda uma agenda concentrada em investidores de lítio na Argentina.

A ocasião mais aguardada da visita aos Estados Unidos, o encontro do ministro com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, está marcado para o próximo dia 12.