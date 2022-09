Mozart acredita em recuperação do time do Guarani contra o Operário-PR

07/09/2022 | 17:37



A derrota de virada para o Vila Nova, por 2 a 1, em Goiânia, já ficou para trás. O pensamento de todos no Guarani está em outro confronto direto na luta contra o rebaixamento. Na próxima terça-feira, o time visita o Operário, em Ponta Grossa, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro.

"É um time experiente que está lidando com essa situação desde a minha chegada, mas não tenho dúvidas que vamos reagir contra o Operário fora de casa. Temos uma semana inteira para que os erros não aconteçam mais", disse o técnico Mozart.

A situação do Guarani que é ruim pode ficar ainda pior até o fim da 29ª rodada. Na zona de rebaixamento desde a sétima rodada da Série B do Brasileiro, o time está na penúltima colocação, com 29 pontos.

A diferença para o CSA - primeiro time fora da zona de rebaixamento - é de apenas dois pontos, mas pode ficar em cinco até o fim da rodada, caso CSA, Brusque, Chapecoense e Novorizontino ganhem seus jogos.

O confronto direto contra o Operário está marcado apenas para a próxima terça-feira e Mozart aguarda o departamento médico para saber se vai ter reforços, como os atacantes Jenison e Júlio César, substituído nos primeiros minutos do jogo em Goiânia.