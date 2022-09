Tarcísio agradece 'nota promissória' da população em ato na paulista

07/09/2022 | 17:10



O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo e aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas, agradeceu a presença da população nos atos convocados pelo governo neste 7 de setembro. De acordo com o candidato, a manifestação era uma "nota promissória" da população em favor da sua candidatura.

"Nosso País vai dar certo, porque ele tem vocês, cada um de vocês", disse Tarcísio à plateia na paulista.

"Vocês não aceitaram fazer parte da geração perdida, vocês são a geração da transformação, do Brasil grande, do Brasil contente", disse, ao encerrar sua participação no ato.