Descrição feita sobre Gisele Bündchen em jornal norte-americano revolta fãs, diz site

07/09/2022 | 17:10



Parece que a briga entre Gisele Bündchen e Tom Brady está longe de chegar ao fim. Porém, o que deu o que falar recentemente, foi uma descrição feita pelo New York Post, que indignou os internautas. As informações são do jornal Extra.

Na publicação sobre a crise no casamento entre Gisele e Tom, dada em primeira mão pelo jornal norte americano, a supermodelo foi descrita como:

Um pouco cabeça quente, ela tem aquele calor brasileiro.

A frase não pegou nada bem para o veículo, e, segundo o extra, recebeu várias criticas de internautas, confira:

Que comentário nojento.

E eles vão dizer de novo que o preconceito (contra brasileiros) não existe.

Você conhece os gringos, são todos frios e incapazes', dizem as vozes na minha cabeça. Ironizou uma pessoa nas redes.

Ainda, segundo o Extra, Gisele já voltou para a mesma cidade onde está o marido, mas eles ainda não fizeram as pazes.