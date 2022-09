São Paulo aprimora jogadas em bolas paradas para superar retranca do Atlético-GO

07/09/2022 | 17:03



Rogério Ceni saber que precisará de um algo a mais para o São Paulo reverter a desvantagem de 3 a 1 diante do Atlético-GO, nesta quinta-feira, no Morumbi. Já ciente que terá uma enorme retranca pela frente, o técnico ensaiou jogadas de bola parada para tentar surpreender os goianos.

As atividades desta quarta-feira foram dedicadas ao ensaio de diversas jogadas de bola parada. O treinador vai utilizar dois centroavantes, Luciano e Calleri, e quer que a bola chegue com qualidade, seja em cobranças de faltas ou em escanteios diretos ou trabalhado.

O São Paulo vem criando bastante oportunidades contra os adversários, mas pecando na hora de balançar as redes. O grande exemplo é a partida com o Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil, também no Morumbi, na qual saiu derrotado por 2 a 0 apesar de ter finalizado 26 vezes. Ceni quer capricho no toque final.

Ciente que não deve ter muitas oportunidades por uma possível postura defensiva do time goiano, o treinador trabalha jogadas para tentar um gol rápido que dará calma ao time para a busca do segundo gol. O São Paulo precisa de, no mínimo, um 2 a 0 para levar a decisão da vaga na final aos pênaltis.

O técnico também aprimorou seus cobradores de pênaltis para não ser pego de surpresa em tiros livres. A equipe pode abrir mão do esquema com três defensores para ganhar mais opções na frente. O Morumbi estará lotado a partir das 21h30 e a confiança é gigante em reviravolta no confronto.

CIRURGIA

O São Paulo informou que o jovem lateral-direito João Moreira foi submetido a uma artroscopia no joelho direito nesta quarta-feira e que deve iniciar a fisioterapia no REFFIS do clube nesta quinta. Ele se juntará a Arboleda, Caio, Nikão e André Anderson, que seguem em processos de recuperação.